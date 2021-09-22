إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

الجمهورية

– لوحظ من مواقف النواب أمس أن المواضيع الخلافية ما زالت نفسها، خصوصاً لجهة التفاوض مع صندوق النقد والمصارف والكهرباء، فمنحوا الحكومة ثقة ملغومة.

– نُقل عن سفير دولة أوروبية قوله إن هناك فرصة جديّة مع الحكومة الحالية في إعادة إحياء ملف التنقيب عن النفط في الشاطئ اللبناني وخلال فترة قريبة جداً.

– رئيس حزب وقطب سياسي أعطى توجيهاته لكادراته السياسية والإعلامية بدعم حكومة ميقاتي ومَنحِه الفرصة لأنه لم يعد للبلد طاقة على الإحتمال.

اللواء

– قال وزير معني أن الأولوية في الاليزيه لإعادة إعمار مرفأ بيروت، وهذا ما سيبحثه في أول لقاء رسمي مع مسؤول لبناني..

– لم يُعرف بعد ما إذا كانت دفعات المساعدات الاجتماعية، ستتحول إلى المصارف حيث توطن المعاشات دفعة واحدة أو على دفعات، ضمن سلّم إهتمامات معروفة.

– لا يزال عدد من النواب منشغلين بإعادة إحتساب عدد المانحين الثقة للحكومة في ضوء الحسابات العلنية التي طفت على السطح الإعلامي..

نداء الوطن

– تساءلت جهات قانونية عما إذا كانت النيابة العامة التمييزية مستعدة للإدعاء على الحاج وفيق صفا في حال تمّ التأكد أنه وجه تهديداً إلى القاضي بيطار وذلك على ضوء طلبها من الأخير تقريراً حول هذا الأمر.

– يعمل “حزب الله” بكل ما أوتي من قوة لدعم مرشحي “التيار الوطني الحر” في مناطق كثيرة حتى يبقى محتفظاً بأكبر كتلة نواب مسيحية، ولكن يبدو أن هذه العملية ستكون صعبة على “الحزب” الذي سيجهد لإنجاح جبران باسيل في البترون، ولو اقتضى الأمر سقوط مرشح “الحزب السوري القومي الإجتماعي” في الكورة.

– رد رئيس حزب على حملة الإتهامات التي تطال حزبه بأن حبل الكذب قصير وأن الكذبة سترتد على مطلقيها الذين باتت صورتهم مهشمة ومشوهة ومن الصعب ترميمها عن طريق تهشيم صورة الآخرين.