إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

– عُلم أنّ وزيراً سابقاً قد يرشحه رئيس حزبه في العاصمة وفي دائرة فيها ثقل انتخابي لحليفه المقاوم، في رسالة موجهة إلى زعيم سياسي بارز.

– لا تزال الأوساط السياسية تضج بخبر شاع أخيرا عن تمضية أحد السياسيين النافذين إجازة سريعة في دولة أوروبية مع احد رموز تجارة النفط اللبنانيين المرفوعة في حقه دعاوى قضائية.

– “تشتبه” جهات عدة في أن ترك الشركات المستوردة للمحروقات لا تتقاضي سعر المازوت إلا بالدولار بعد رفع الدعم عن المادة يهدف إلى “شفط” بقايا الدولار التي يحتفظ بها الناس في المنازل

الجمهورية

– يعتزم نواب في أحد أقضية جبل لبنان الترشح للإنتخابات المقبلة وبدأوا معركتهم وجسّ نبض المفاتيح الإنتخابية وعقد لقاءات.

– إشتكى وزير سابق من مضايقات تعرّض لها بسبب إجازة أمضاها مع عائلته في فندق لبناني بدعوة من صاحبه.

– تبيّن أن أحد الوزراء يسعى الى تسمية زميل سابق له كمستشار قبل أن يتلقى تنبيهاً من القيام بخطوة علنيّة بوجود “الواتس آب”؟

اللواء

– اهتم سفراء أجانب بملف قضائي، بدأ يأخذ أبعاداً غير متوقعة، ويحاولون توثيق ما يجري، لإعداد التقارير اللازمة.

– ابتلع المسؤولون في مؤسسة مياه بيروت ألسنتهم، ولاذوا بالصمت، بعد انقطاع المياه عن المنازل في العاصمة، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً..

– أعطى تصريح قطب وسطي، انطباعاً قوياً حول صحة ما يشاع عن تبدلات في المشهد الذي يلي الانتخابات..

نداء الوطن

– قالت مصادر أن “حزب الله” تعمد تسريب خبر تهديد القاضي البيطار بعد زيارة وفيق صفا إلى قصر العدل التي أتت بعد اتصال وطلب موعد.

– لا يتردد مرجع حكومي في ابلاغ سائليه انه انجز تفاهماً شاملاً بكثير من التفاصيل مع رئيس تيار سياسي.

– علم ان فريق رئيس الحكومة الاستشاري يضم دبلوماسياً أوكلت اليه مهام متابعة العلاقات الدولية، كان يمكن له ان ينضم الى التشكيلة الحكومية ولكن تراجعت أسهمه في الايام الاخيرة.