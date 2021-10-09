إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية

ـ لوحظ أنه رغم الإلتزامات التي قُطعت لتطبيق القوانين المعطّلة، لم يبادر أي من المعنيين الى تحريك هذا الملف.

ـ أشاد أحد الوزراء بموظف كبير يتعرّض لهجوم قاس من قبل المرجعية السياسية للوزير المذكور.

ـ لفتت الأوساط السياسية إلى الهجوم من رئيس تيار على موظف رفيع، بحيث لا يفوّت فرصة إلاّ ويستهدفه، مركزاً على أخبار يجري تداولها عنه.

صحيفة اللواء

لم يسمع “وزير إقليمي” ما كان يطمح إلى سماعه في ما خصّ عروض المساعدات، لا سيما بواخر المحروقات وسواها..

تجري التفاهمات الانتخابية على قدم وساق بين الحلف الحاكم، وتنحي جانباً نقاط الخلاف، لقطع الطريق على تسونامي تحضّر له دولة كبرى..

عادت السمسرات والرشوات لتنشط من جديد في ضوء الشلل الإداري والإنهيار للموظفين!

نداء الوطن

ـ تتخوّف مصادر مراقبة من أن يمشي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بما قد يطلبه منه الوزير باسيل بخصوص تعيين عدد من القائمقامين وموظفين يؤثرون على مجرى العمليات الإنتخابية بعد كشف وزير الداخلية أنه التقى باسيل قبل التأليف بطلب من الرئيس المكلف.

ـ يقال أن أكثر من محاولة جرت للضغط على مرجعية قضائية من أجل الحصول منها على تنازلات وترافقت مع التهويل بإمكانية استبدالها بعدما تشكلت الحكومة الجديدة.

ـ يتردد ان القرض الذي طلبته الحكومة من مصرف لبنان لشراء الفيول خاص مؤسسة كهرباء لبنان، يواجه عراقيل قانونية.