إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أنّ مرجعاً نيابياً يتجنب واعضاء كتلته الدخول على خط الأزمة مع الخليج من خلال المواقف الإعلامية، لحساسية الوضع وخصوصيتهم الطائفية.

يُنقل عن مواكبين لمغادرة السفراء والديبلوماسيين الخليجيين، أنّها جرت عبر رحلات لطيران الشرق الأوسط.

كانت إحدى الجاليات اللبنانية المنتشرة في الخليج على وشك القيام باعتصامات وتظاهرات تندد بالمسؤولين اللبنانيين وتدعوهم للإستقالة، إلا أنه تم التمهل بناء على نصائح اسديت اليهم.

عُلم أن حزباً أرجأ انتخاب مجلس قيادة جديد الى العام المقبل لمقتضيات الظروف السياسية والاقتصادية والانتخابية

الجمهورية

سمع أحد الوزراء من مسؤولين في دولة كبرى أنّهم لا يعوّلون على الحكومة في أن تتمكن من إجراء إصلاحات بل إنّ أقصى ما يمكن أن تقوم به هو إدارة الأزمة والتحضير لإجراء الإنتخابات.

يلاحظ زوار مرجع سياسي أنّه غاضب من سلوك أحد التيارات ومواقفه في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى.

قال مرجع سياسي تعليقاً على زيارة ميقاتي إلى قمة المناخ إنّه كان عليه العودة منذ اللحظة الأولى بعد الأزمة مع الخليج لمعالجة الوضع الحكومي.

اللواء

احتل موقع حزب بارز في السياسات الداخلية حيزاً من المناقشات حول سبل المساعدة الدبلوماسية للبنان للخروج من المأزق..

يتحرك وزير معني، في إطار البحث عن مخارج لتعطيل مرافق الدولة، من دون وضوح الأفق في ضوء الخطر الذي يهدّد التضامن الحكومي..

يستمر التجاذب حول الوضعية المقبلة لمسار التحقيق في انفجار المرفأ، في ضوء تقدُّم التفاوض أو تخلّفه حول مسارات التسويات!

نداء الوطن

ذكرت معلومات أنه تم عقد لقاءات انتخابية في البقاع الغربي بين قوى محسوبة على 8 آذار وتيار سياسي كبير منكفئ ومتردّد تحضيراً لتحالف عريض يستثني الحزب “التقدمي الاشتراكي”.

أعيد العمل على المعابر الحدودية البرية ببطاقات تسهيل المرور التي تعطي امتيازات وتسهيلات موازية للخط العسكري.

أفادت مصادر متابعة عن نية وزارة الطاقة استهلاك كامل النفط العراقي المخصص لمدة سنة خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أشهر لزيادة التغذية قبل الانتخابات النيابية.