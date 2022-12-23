إليكم "أسرار" الصحف المحلية اليوم!

جاء في “أسرار” الصحف المحلية الصادرة اليوم الجمعة:

الجمهورية

_ قال مسؤول حزبي في اجتماع مُغلق مع بعض الكوادر: أستطيع أن أطمئنكم أننا رقم رئاسي صعب وقطعنا الطريق نهائياً على مرشحين إلغائيين لنا.

_ مع اقتراب موعد الأعياد بدأ مسلسل طلب المواعيد الديبلوماسية لتقديم التهاني بالعيد ومناقشة الإستحقاق الرئاسي.

_ إعترف مسؤول أمني بأنّ المهام الأمنية تضاعفت بنسبة كبيرة ومعها العمليات الإستباقية

اللواء

_ لم يتمكن وزير سيادي من إقناع دبلوماسية أميركية بوجهة نظره إزاء آليات إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

_ حذر مرجع أمني من موجة سرقات وتعديات عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، تتمثل بعمليات نشل وسلب في مناطق معينة.

_ يُعاني الساعون الى الاستفادة من صيرفة من حالات إذلال، غير مسبوقة، بالوقوف لساعات أمام مصارف السحب المسموح عبر الـA.T.M!

نداء الوطن

_ يتردّد أنّ رئيس تيار بارز اتصل أكثر من مرة بمسؤول حزبي مهم، يفترض أنّهما صديقان، لكنّ الأخير لم يرد على الاتصالات، على أثر التوتر الذي ساد علاقة الفريقين.

_ يتخوف بعض المتابعين للملف السوري من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية-المالية الحادة التي تعصف بسوريا، والتي تكاد تكون الأقسى، إلى موجة نزوح جديدة تكون هذه المرة لاعتبارات اقتصادية.

_ يتساءل الكثير من المواطنين عن اصرار الأمن العام على شرط التقدّم ببطاقة سفر للحصول على جواز سفر جديد فيما بات معلوماً أنّ هذه البطاقات غير حقيقية وتكلف المواطنين بين 10 و50 دولاراً.

البناء

_ قال خبير مالي إن الإعلان عن رفع الدولار الجمركي منذ ستة شهور تسبّب برفع الاستيراد غير النفطي من أقل من 8 إلى أكثر من 16 مليار دولار ما يعني أن العام 2023 سيكون أقرب إلى صفر استيراد في القطاعات المتأثرة بالدولار الجمركي. وهذا يعني أن فورة الدولار الحالية إلى تراجع حكمي.

_ قال مصدر وزاري إن تمويل شراء الأدوية الخاصة بالسرطان والأمراض المزمنة تمّ من خلال إعادة تدوير مبالغ كانت مرصودة بالدولار لدعم المواد الأولية لصناعة الدواء وتمّ تغيير وجهتها في الوزارة ذاتها والمجال ذاته ولا يحتاج إلى مجلس وزراء وقد اتخذ ذريعة انسانية لعقد اجتماع الحكومة.

الأنباء

_ ملفات فارغة

ملفات تمت إثارتها قضائياً تتخذ طابعا سياسيا، تبين أنها بمعظمها فارغة.

_ خيارات مستقبلية

جولة لقاءات تجري بين عدد من القوى السياسية من الخط ذاته لبلورة خيارات مستقبلية.