السبت 14 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 18 ديسمبر 2021 |
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إليكم جدول أعمال غوتيريش خلال زيارته لبنان

منذ 5 ساعات
أنطونيو غوتيريش

أنطونيو غوتيريش

نداء الوطن
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أوضح مصدر مواكب لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت أنطونيو غوتيريش، أن زيارته ستمتد لـ4 أيام، وستكون له فيها محطة أساسية في الجنوب مع قوات “اليونيفيل”، فضلاً عن محطة أخرى في منطقة الشمال.

وتوقعت ألا تخرج الزيارة بحد ذاتها عن نطاق التحذير والإعراب عن القلق من استمرار تدهور الأوضاع في لبنان، وسط ترجيحها في الوقت نفسه أن تشكل مسألة إنشاء صندوق أممي لدعم الجيش اللبناني مالياً “علامة مضيئة وحيدة” في جدول أعمال الزيارة باعتبار هذا الملف موضوعاً في عهدة الأمم المتحدة ويستطيع بالتالي غوتيريس من خلال زيارته لبنان تفعيل ما سبق وبحثه قائد الجيش العماد جوزف عون في زيارته الاخيرة الى واشنطن لجهة الإسراع في إنشاء هذا الصندوق.

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