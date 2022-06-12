إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم

النهار

– مأساة مقتل اللبنانيين في إيطاليا تطغى على انتظارات السلطة

الديار

– موقف لبناني مُوحّد يسبق زيارة الوسيط الأميركي: التمسّك بكامل الحقوق والحدود

– هل ينزع هوكشتاين فتيل التصعيد ويُعيد فتح أبواب مُفاوضات الناقورة؟

– بعبدا تتريّث في موعد الإستشارات… وميقاتي لن يبوح «بأسراره» قبل التكليف

الأنباء

– تضييع الوقت يستنزف اللبنانيين وثروة النفط.. ومماطلة لِما بعد هوكشتاين

الأنباء الكويتية

– غياب بري عن لقاء بعبدا يغيّب وحدة الموقف أمام هوكشتاين ومصادر لـ«الأنباء»: لبنان لا يقبل بأقل من الخط 23

– أهلاً بالمواطن اللبناني شريكاً بإنتاج الكهرباء!

الشرق الأوسط

– لبنان: صفيحة البنزين تتخطى الحد الأدنى للأجور

– لبنان لموقف موحد حول الحدود البحرية قبل وصول المفاوض الأميركي

– الطاقة والردع على حدود لبنان البحريّة.