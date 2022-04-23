إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم

النهار

تحليق الدولار المؤشر الحار للتصعيد المتدحرج

الأنباء الكويتية

-“حزب الله لا يستطيع الوقوف حجر عثرة في درب اللبنانيين التواقين إلى ملاقاة المبادرة الكويتية”

-رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية إيلي رزق لـ «الأنباء»: على الحكومة اللبنانية أن تثبت بالفعل لا بالقول التزامها بكامل ما أتى في بيانها

-اسم الرئيس عون وعائلته يختفي مؤقتاً عن جداول الناخبين.. وبوتين يمنح جورج شعبان مستشار الحريري الجنسية الروسية

-«الكابيتال كونترول» على حلبة اللجان النيابية مجدداً الثلاثاء بري وميقاتي لإقراره وأصحاب الودائع لإعادة النظر

-فرار 14 سجيناً من سجن الشرطة العسكرية في طرابلس

-«الكينغ» ياسين فواز يتعرض لإطلاق نار على منزله ويتلقى تهديدات للانسحاب من الانتخابات

الشرق الأوسط

-حملة أمنية في منطقة «حزب الله» بعد ضغوط سكانها على «الثنائي الشيعي»

-فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن