إليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم

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23 - أبريل - 2022
اسرار الصحف

اسرار الصحف

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النهار

تحليق الدولار المؤشر الحار للتصعيد المتدحرج

الأنباء الكويتية

-“حزب الله لا يستطيع الوقوف حجر عثرة في درب اللبنانيين التواقين إلى ملاقاة المبادرة الكويتية”

-رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية إيلي رزق لـ «الأنباء»: على الحكومة اللبنانية أن تثبت بالفعل لا بالقول التزامها بكامل ما أتى في بيانها

-اسم الرئيس عون وعائلته يختفي مؤقتاً عن جداول الناخبين.. وبوتين يمنح جورج شعبان مستشار الحريري الجنسية الروسية

-«الكابيتال كونترول» على حلبة اللجان النيابية مجدداً الثلاثاء بري وميقاتي لإقراره وأصحاب الودائع لإعادة النظر

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-«الكينغ» ياسين فواز يتعرض لإطلاق نار على منزله ويتلقى تهديدات للانسحاب من الانتخابات

الشرق الأوسط

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