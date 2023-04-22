إيجابية على خط صندوق النقد

لفت عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان الذي زار واشنطن مع وفد نيابي وبحث مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسارات الاتفاق مع لبنان لمساعدته،إلى أنّ الجهات الدولية المانحة تلقّفت الزيارة اللبنانية بإيجابية وترحيب.

وكشف اسطفان في اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن الاصلاحات كانت المحور الأساس خلال المناقشات، والجهات الدولية شدّدت على وجوب الشروع بهذه الاصلاحات، علماً أنها مطلوبة لبنانياً قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي، برأي اسطفان، وقد نكون تأخرنا كثيراً، لكن الوقت لا يزال يسمح لتطبيقها.

وختم اصطفان حديثه لافتاً إلى أن الوفد البرلماني اقترح على صندوق النقد أن يكون التواصل مباشراً بينه والنواب، لأنّ ما يطلبه من قوانين إصلاحية يندرج ضمن مهام المجلس النيابي التشريعي، وصندوق النقد من جهته أبدى ترحيبه بالفكرة، ومن المرتقب أن يتم تفعيل التواصل أكثر في المرحلة المقبلة.