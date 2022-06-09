اتصالات ومشاورات غير معلنة لتشكيل الحكومة

كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أنّ الايام الاخيرة شهدت حركة اتصالات ومشاورات غير معلنة على أكثر من صعيد، تمحور فيها البحث حول الشخصية التي سيتمّ تكليفها تشكيل الحكومة وكذلك حول شكل الحكومة الجديدة.

وأشارت المصادر لـ”الجمهورية” الى أنّ العقدة الأساس أمام الاستشارات هي “لعبة الاسماء”، حيث نادي الاسماء المرشحة لتكليفها في الاستشارات الملزمة يضمّ مجموعة من الاسماء التقليدية التي يتمّ التداول فيها عند كل استحقاق حكومي، مؤكدة أن اسم الرئيس نجيب ميقاتي يبقى المتصدّر فيها، إلى جانب بعض الاسماء الجديدة التي تمّ طرحها في الآونة الاخيرة من قِبل بعض المراجع الرسمية، ولفتت إلى أن ذلك لم يلق تجاوباً من سائر الأطراف.

ورأت المصادر أن رئيس الجمهورية ميشال عون ملزم في نهاية المطاف بأن يدعو الى الاستشارات الملزمة إن لم يكن غداً فبعده، معتبرة أن حبل التريث في هذا المجال ليس طويلاً، حيث انّ حدوده لا تتعدى بضعة ايام.