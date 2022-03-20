اجتماع مجلس الوزراء.. لا إيجابيات في محاولة تنفيس الاحتقان

لم يسفر اجتماع الحكومة لمعالجة تداعيات القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي، عن أي نتائج حاسمة، وبقيت القرارات السابقة التي اتخذت في الأيام الماضية “قيد البحث مع المراجع القضائية”، فيما وضع الاجتماع أساساً لتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.

والتأمت الحكومة، في اجتماع استثنائي لمواكبة القرارات القضائية التي اتخذت في الأيام القليلة الماضية، ومنها وضع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إشارات حجز على أصول ستة مصارف لبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، وقرارات التنفيذ بحق مصرفين، ما أثار أزمة بين القضاء والجهاز المصرفي الذي أعلن عن إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكد مصدر مواكب لاجتماع الحكومة، لـ”الشرق الأوسط”، أن الاجتماع “لم يخرج بنتائج إيجابية كما كان متوقعاً”، بل “بدا أنه محاولة لتنفيس الاحتقان حتى لا تذهب الأمور نحو واقع أسوأ”. وأوضح المصدر أن الاجتماع “لم يجد معالجة حاسمة للقرارات التي اتخذتها القاضية غادة عون”، لافتاً إلى أن الملف “لا يزال يدور حول البحث عن حل مستدام للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وموضوع الفصل والتعاون فيما بينهما”، مشيراً إلى أن القرارات السابقة التي اتخذت خلال الأيام الماضية “لا تزال قيد البحث مع المراجع بين وزير العدل والمرجعيات القضائية”.

وبموازاة عدم حسم ما جرى في الأيام الماضية، ووجود “إرباك” لدى السلطة التنفيذية حول التطورات الأخيرة، وضعت الحكومة إطاراً للتفاهم حول المرحلة المقبلة، حسبما قال المصدر الذي أوضح أن “البحث يدور حول أن يقوم كل مدعٍ عام وفق صلاحياته بالتحقيقات المطلوبة منه، لكن عليه ألا يتخذ أي قرار على مستويات كبيرة من دون العودة إلى مدعي عام التمييز” الذي يرأس، بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، كل النيابات العامة.