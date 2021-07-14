اسرار الصحف الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية‎

‎طلب وزير من مرجع روحي مساعدته في ملف يخص وزارته ويتعلق بقواعد السلامة العامة

سعى قطب سياسي لإعادة نسج علاقة مع تيار سياسي خصم للتحالف معه إنتخابياً في أحد أقضية جبل لبنان ‏لقطع الطريق على حزب بارز في المنطقة عينها‎.

‎حصلت تطورات مفاجئة أخَّرت إستكمال تطبيق نتائج مؤمر مصحالة عُقدت أخيراً‎.‎

‎تهتم سفارات غربية بتتبع تطوّر موضوعي المحروقات والكهرباء ساعة بساعة‎.‎

صحيفة اللواء‎

تصر دولة كبرى على دور لها في تأليف الحكومة، باعتبار الأكثرية الحالية صديقة لها، من زاوية النفوذ ‏الجيوسياسي في بلدين متجاورين‎.‎

اتصل مدير عام أحد الصناديق بالموظفين العاملين فيه، مبلغاً إياهم أنه بات في وارد الاستقالة، وانتهاء أعمال ‏الصندوق‎.‎

رئيس إحدى الدوائر في إحدى الوزارات الذي احيل إلى التقاعد منذ سنتين ما زالت السيّارة التابعة لوزارته ‏مركونة امام منزله، ولم تعد إلى الجهة المالكة لها‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

‎عُقِدت اجتماعات خارج وزارة المالية بين مستشارين في مكتب الوزير وبعض المقاولين للإتفاق حول تسديد ‏مستحقاتهم بصورة مستعجلة وإعطائهم الأفضلية في استيفائها على حساب مستحقات المستشفيات ومساهمات ‏المؤسسات العامة‎.‎

‎توقع مصدر في وزارة الطاقة والمياه إنهيار مؤسسة مياه البقاع خلال أشهر قليلة بفعل العجز المالي وضعف ‏الجباية وتوقف الخدمات، بالاضافة الى عشوائية الادارة التي اعتمدت على سياسة الحشو والتوظيف بين الحلفاء ‏في محطات التكرير والادارة المركزية للمؤسسة‎.‎

‎اعتبر مصدر نقابي مستقل انه على الرغم من تعارض المصالح النظري بين نقابة موزعي المحروقات واتحاد ‏النقل البري الا اننا نشهد تطابقاً تاماً في المواقف وفي الأولويات على حساب مصلحة النقل العام المشترك‎.‎

صحيفة الأنباء

‎تحركات الشارع

مجموعات عدة يبدو أنها تدخل على خط تحركات الشارع في الايام الماضية‎.‎

‎خيارات بديلة

بدء التداول بخيارات بديلة لمهمة وطنية تزامناً مع انتظار موقف قد يحسم التوجهات‎.‎