الأمور تتدحرج إلى الأسوأ بسرعة

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنيس نصار إلى أنّه لم يُفاجأ بما حصل، وذلك بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري. كما وصف الأمور بأنّها “تتدحرج إلى الأسوأ بسرعة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، قال “أمّا ماذا بعد الاعتذار؟! إنّنا ذاهبون إلى جهنّم كما وعدنا به رئيس الجمهورية. وحتى لو تشكّلت الحكومة من اختصاصيين نزيهين لن يسمحوا لها بالعمل”، معتبراً أنّ هذا “العهد هو عهد التعطيل، والبلد محكوم بمنظومة ترفض إجراء الإصلاحات ويتقنون الهروب إلى الامام”.

كما توقّف نصار عند قضية انفجار المرفأ، وقال: “ما زالت القوى السياسية تتلهى بموضوع الحصانات”.