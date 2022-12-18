الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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الأنظار نحو العسكر.. لبنان يُعالج الشغور الرئاسي "بالجنرالات"

منذ 20 ثانية
الشغور الرئاسي في لبنان

الشغور الرئاسي في لبنان

الشرق الأوسط
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في ظلّ العجز السياسي القائم، تتَّجه الأنظار كما في كل مرة إلى العسكر، ليس من زاوية الانقلابات، بل من منطلق استثمار ثقة الشعب بالمؤسسة العسكرية، أكثر مؤسسات البلاد تماسكاً، وأكثرها حيازة على ثقة اللبنانيين.

فإلى جانب النائب ميشال معوض، يتقاسم المسرح الانتخابي مرشحان، لم يتبن أحدٌ ترشيحَهما، هما النائب السابق سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تتقدم حظوظه مع تعثر انتخاب الرئيس، خصوصاً أنَّه يحظى أيضاً بثقة دولية تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة.

الجيش – كعادته – يتعاطى مع ترشيح قائده على قاعدة تجاهل الموضوع، فلا القائد مرشح ولا الجيش يخوض حملته الانتخابية، كما قال مصدر أمني لبناني لـ”الشرق الأوسط”.

المصدر أكد أنَّ تعليمات القائد حازمة بمنع الكلام عن هذا الموضوع، “فهمّه الأساسي اليوم هو تجنيب المؤسسة التداعيات الكارثية للأزمات التي تضرب البلاد، وليس في باله العمل السياسي”.

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