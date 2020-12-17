الإليزيه ممتعضة من السجال بين عون والحريري

كشفت مصادر موثوقة أنّ مستويات سياسية تلقّت في الساعات الماضية، تقاريراً من العاصمة الفرنسية باريس تعكس امتعاضاً وغضباً شديدين في الإليزيه، وعودة بعض المسؤولين الفرنسيّين الى “التقريع” علناً بحق المسؤولين في لبنان، والحديث علناً عن إحباطهم من قادة لا يتحلّون بالحدّ الادنى من المسؤولية تجاه وطنهم، ويصرّون على اعدام الفرص وتعطيل كل جهود الحل، والمضي في منحى خيانة مصلحة بلد يعاني وضعاً مأساوياً ويوشك أن ينهار.

وبحسب المصادر، لـ”الجمهورية”، فإنّه يستنتج من تلك التقارير، بأنّ الاوساط الفرنسية الرسمية، تكاد تتمنى لو أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يصل الى بيروت الثلاثاء (22 كانون الاول الحالي)، ولا يجد احداً من المسؤولين اللبنانيين في استقباله، وفي ذلك تعبير عن مستوى الغيظ الذي يسود إدارة ماكرون”.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية من باريس لـ”الجمهورية”، عن استياء بالغ في الإليزيه من السجال السياسي العنيف بين رئيسين الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وانّ محاولات فرنسية جرت في الايام الاخيرة لاحتوائه ولكن من دون ان يُستجاب للمسعى الفرنسي.

الّا انّ المصادر لفتت في السياق نفسه، الى انّ الرئيس ماكرون متمسك بمبادرته، وفق خارطة الطريق التي تتضمنها، على اعتبار ان لا بديل عنها، وهو سيؤكّد في بيروت – وفي نبرة لم يعهدها اللبنانيون من قبل وربما أقسى من تلك التي اعتمدها في مؤتمره الصحافي، ووصف فيها القادة اللبنانيين بالخونة – انّ المبادرة الفرنسية هي الحل، ولا بدّ من الإسراع في تنفيذها والالتزام الفعلي بمقتضياتها، خلافاً لما هو قائم حالياً في لبنان من تجاوز متعمّد لروح هذه المبادرة واضافة شروط خارجة عليها.