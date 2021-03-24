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الاتصالات العربية والاوروبية والدولية تكثفت في الساعات الأخيرة

منذ ساعة واحدة
الاحتجاجات في لبنان

الاحتجاجات في لبنان

القبس الكويتية
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كشفت مصادر متابعة للملف اللبناني عن أن الاتصالات العربية والاوروبية والدولية تكثفت في الساعات الأخيرة لبلورة تصوّر يساعد في اخراج لبنان من مأزقه، في وقت قابلت بيروت الاندفاعة الدولية والعربية بجمود سياسي تمثل في غياب أي مساع محلية، مع مواصلة المعارك الإعلامية بين طرفي الاشتباك.

وتلفت المصادر لـ”القبس” إلى أن “الحركة الدبلوماسية في الداخل تتناغم مع تحرك خارجي أوروبي على وجه التحديد، تقوده فرنسا، لتجنيب لبنان سيناريو كارثياً.

ما هو معلن حتى الساعة ينحصر بتكثيف الضغوط على المسؤولين اللبنانيين مع التلويح بخيار العقوبات الذي يبدو مستبعدا في المرحلة الراهنة، بينما يتقدم خيار عقد مؤتمر دولي او طاولة حوار في الخارج تجمع القوى السياسية.

وتوازياً مع الحراك الدولي المدروس، هناك حراك عربي تمثل بموقف لافت للجامعة العربية، اضافة الى ما تبديه كل من مصر وقطر والكويت في هذا السياق، وتمثل بتحرك سفرائها باتجاه القيادات اللبنانية”.

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