الانتخابات البلدية تقترب... فماذا سيحصل غدا؟

مع اقتراب مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن الانتخابات ستجري في موعدها، ما استدعى اجتماعاً لقيادتي “أمل” و”حزب الله”، الإثنين، لبحث التحالفات في البلديات التي تتمتع بثقل شيعي، فيما يعلم القاصي والداني أن تأجيل الانتخابات أو ترحيلها، أمر وارد لأكثر من سبب.

توازياً، أفادت المعلومات بانعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة الأربعاء بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري لاستكمال البحث في عدد من اقتراحات القوانين، من ضمنها اقتراح قانون متعلق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية.