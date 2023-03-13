البنوك تهدد: عدم التوصل الى حلول عملية سينعكس سلباً على أكثر من مستوى

أكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ”نداء الوطن” أن البنوك تهدد وتحذر من أن عدم التوصل الى حلول عملية تستجيب للمطالب (لا سيما لجم دعاوى المودعين) من شأنه الانعكاس سلباً على أكثر من مستوى، لعل أبرزها:

– توقف عمليات منصة صيرفة.

– وقف المقاصة التي يجريها مصرف لبنان للعمليات المالية بين المصارف.

– توقع تحرّك الدولار صعوداً وتخطيه الـ100 الف ليرة سريعاً وأعلى لاحقاً، وبالتالي بدء مرحلة إنهيار دراماتيكي لليرة أكثر حدةً وقساوة.

– شلّ الحركة الإقتصادية والمالية التي تتمثل في عدم القدرة على دفع الرسوم الجمركية في المصارف، والحد من العمليات المالية التجارية وكذلك الإستيراد.

– وقف معاملات المودعين في المصارف، إلا تلك التي يمكن أن يقوموا بها عبر الصراف الآلي.