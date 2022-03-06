الأحد 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التداعيات المعيشية والاقتصادية للحرب الروسية على لبنان تقلق اللبنانيين

6 - مارس - 2022
لبنان

لبنان

القبس
A A A
طباعة المقال

يتتبع اللبنانيون بقلق تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وبمعزل عن تداعياتها السياسية التي طالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على خلفية اعتراض الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل على موقف لبنان في الأمم المتحدة بإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، فإن ما يقلق اللبنانيين بالدرجة الأولى هو التداعيات المعيشية والاقتصادية، في حال طال أمد الحرب، على وقع تحذيرات من نشوب أزمة غذائية تهدد دولا عربية عدة، منها لبنان.

ويستورد لبنان نحو 650 ألف طن سنوياً من القمح، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا، ولا يكفي المخزون الحالي من القمح 45 يوماً، ومع الصعوبة في إيجاد البديل، قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وطمأن المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد المهندس جرجس برباري، كاشفاً عن اتصالات تجري مع فرنسا لاستيراد القمح من هناك، علماً أن التكلفة سترتفع في حال استيراده من الولايات المتحدة أو دول أميركا اللاتينية، لا سيما بعد ارتفاع أسعار النفط، ما ينعكس على تكلفة نقل البضائع بين الدول.

الزيوت: تهافت واحتكار

ولن يتوقف الأمر عند القمح الروسي والأوكراني، بل سيتعدّاه إلى زيت الطعام، الذي يعتمد لبنان على أوكرانيا أيضاً في الحصول على %60 منه، فقد بدأت هذه السلعة تختفي من رفوف المتاجر، بسبب تهافت المواطنون على شرائها وتخزينها، خشية ارتفاع سعرها، وبسبب احتكارها من قبل التجار، طمعاً في تحقيق أرباح إضافية كما يحصل دائماً في مثل هذه الحالات.

كذلك، بدأت تداعيات ارتفاع أسعار النفط ترخي بثقلها على اللبنانيين، بحيث انعكس ارتفاع أسعار المحروقات على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، خاصة فواتير كهرباء الاشتراك من المولّدات الخاصّة، ما سيدفع أسراً عديدة إلى إلغاء اشتراكاتها في ظل انهيار العملة الوطنية وتدني القدرة الشرائية.

وكان ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أعلن أنه ليس هناك مخزون للمحروقات في لبنان لأكثر من 4 أو 5 أيام.

    المزيد من الصحافة

    ارتفاع الأسعار في لبنان يفاقم معاناة المواطنين
    ضياع سلطوي بين استحقاقي الترسيم والتكليف
    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام: القمح متوفر.. والتقصير من قبل المطاحن
    ترسيم الحدود البحرية
    لبنان أمام مفترق بحري صعب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!