الثلث المعطل محور إشكالية الحكومة

كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “محور الإشكالية الظاهر على الأقل في ملف الحكومة، هو الثلث المعطل، فإصرار الرئيس ميشال عون على تسمية 7 وزراء مسيحيين، غايته ضمان وجود “الثلث المعطل” له داخل مجلس الوزراء، بحيث يستطيع من خلاله تعطيل الحكومة وحتى دفعها للاستقالة اذا ما سارت الرياح بعكس مشتهى سفن الصهر جبران باسيل الرئاسية، والتي رمتها العقوبات الأميركية على شاطئ النسيان.”

وبحسب الأنباء فقد رصدت ضغوط فرنسية على الرئيس المكلف قبل توجهه الى بعبدا لتسهيل العبور الى الحكومة، في وقت ظهرت اشارات روسية داعمة في هذا الاتجاه.