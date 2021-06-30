الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحراك الخارجي لحل الأزمة اللبنانية لا يعني شيئاً

1 - يوليو - 2021
الأزمة الاقتصادية لبنان

الأزمة الاقتصادية لبنان

الراي الكويتية
A A A
طباعة المقال

تعرب أوساط واسعة الاطلاع في بيروت عن اقتناعٍ بأن مجمل الحِراك الخارجي المستعاد بإزاء لبنان، على أهميته، لا يعني بالضرورة أن شيئاً ما وشيكاً سيتغيّر في واقعه الذي يَمْضي من حفرة إلى حفرة أعمق.

وإذ اعتبرتْ الأوساط عبر «الراي»، أن الدينامية الجديدة، الغربية – العربية – الفاتيكانية تتقاطع حتى الساعة مع عودة التأزّم إلى الملف النووي الإيراني الذي باغتتْه واشنطن ببدء استعادة «قوة الردع» عبر الضربات على الحدود السورية – العراقية ضد فصائل مدعومة من طهران، توقفت عند رسالة متعددة الوجه أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أمس، وبدت برسم رئيس البرلمان نبيه بري كما الرئيس المكلف سعد الحريري بعد أيام من دخول «حزب الله» على خط التوسط بينهم و«تدليك» مبادرة بري الحكومية.

    المزيد من الصحافة

    اسرار الصحف
    ماذا جاء في أسرار الصحف المحليّة؟
    النائب جبران باسيل
    باسيل والورقة الأخيرة في السباق الرئاسي
    ارتفاع مستويات الفقر في لبنان
    الأزمات تتوالد ومرشّحة للأسوأ!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن