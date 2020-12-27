الحرس الثوري ينقل صواريخ “آرش” وطائرات مسيرة إلى العراق

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، نقلاً عن مصادرها، عن قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل عتاد عسكري إلى العراق.

واكدت الصحيفة، قيام الحرس الثوري بنقل صواريخ “آرش” قصيرة المدى الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق.

وأضافت أن الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية.

واكدت الصحيفة ان عمليات نقل صواريخ “آرش” والطائرات المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى “معسكر الكوثر” التابع لفيلق القدس، والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ “شلمجة” الحدودي إلى العراق.

وبينما يتم تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في معسكرات تابعة للميلشيات العراقية الموالية لإيران، إلا أن عناصر إيرانية تابعة لقوات “فيلق القدس” هم من يتولون عملية الإشراف عليها.