استمع لاذاعتنا

الحرس الثوري ينقل صواريخ “آرش” وطائرات مسيرة إلى العراق

منذ ساعة واحدة
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

A A A
طباعة المقال

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، نقلاً عن مصادرها، عن قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل عتاد عسكري إلى العراق.

واكدت الصحيفة، قيام الحرس الثوري بنقل صواريخ “آرش” قصيرة المدى الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق.

وأضافت أن الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية.

واكدت الصحيفة ان عمليات نقل صواريخ “آرش” والطائرات المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى “معسكر الكوثر” التابع لفيلق القدس، والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ “شلمجة” الحدودي إلى العراق.

وبينما يتم تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في معسكرات تابعة للميلشيات العراقية الموالية لإيران، إلا أن عناصر إيرانية تابعة لقوات “فيلق القدس” هم من يتولون عملية الإشراف عليها.

 

    المزيد من الصحافة

    لبنان
    التأليف في إجازة وانتشار الوباء لا يهدأ في الأعياد
    كورونا لبنان
    لبنان قد يتجه بحلول 2021 إلى إقفال عام جديد
    قاطيشا
    قاطيشا: لا حكومة على المدى المنظور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ليلى عبد اللطيف
    توقعات صادمة ومفاجئة لـ ليلى عبد اللطيف في “سؤال محرج”
    عقب انفجار مرفأ بيروت
    أسرار انفجار بيروت … من بحث عن الحقيقة تم قتله
    مقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل
    فيديو مروع لمقتل شخص نتيجة حادث سير على اوتوستراد جبيل