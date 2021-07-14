الخميس 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 15 يوليو 2021 |
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الحريري و”الثنائي الشيعي” أطاحا بمبادرة ماكرون

منذ 23 ساعة
سعد الحريري ونبيه بري

سعد الحريري ونبيه بري

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أكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس المكلف سعد الحريري سبح هذه المرّة عكس الرياح الدولية، موضحة أن بعد انتفاضة 17 تشرين 2019 ومن ثمّ انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب من العام الماضي، كان مطلب المجتمع الدولي حكومة إختصاصيين مستقلّة من رئيسها حتى وزرائها، وحضر اسم السفير اللبناني في ألمانيا مصطفى أديب ليكون رئيس الحكومة الذي يطبّق مندرجات المبادرة الفرنسية.

وتابعت المصادر بالقول لـ”نداء الوطن” إن الحريري و”الثنائي الشيعي” أجهضا المبادرة نتيجة الخلاف على وزارة المال، وتمسّك “الثنائي الشيعي” بها ورفض الحريري منحه إياها، ليتبيّن لاحقاً أنه كان هناك مخطط لضرب مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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