الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار إلى الـ50 ألف قريباً؟

4 - يناير - 2022
الدولار

الدولار

الأنباء الكويتية
A A A
طباعة المقال

فاقمت السجالات المستعرة سياسياً من حدة الأزمات الرابضة على كاهل اللبنانيين، الذين باتوا عالقين بين سندان التعطيل ومطرقة الشحن والتوتير، وقد أضاف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توتيراً جديداً بهجومه المتكرر على المملكة العربية السعودية بما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في العلاقات غير المستقرة أساساً مع دول الخليج العربي، لذلك سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إصدار تصريح يرفض كلام نصرالله ويرفض تحميل اللبنانيين مسؤوليته، وقد باتت حكومة ميقاتي مرهقة بين التعطيل المحلي والتصعيد المتمادي بوجه الدول العربية.

كل ذلك ساهم في ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الاميركي على حساب الليرة التي تقلصت قيمتها الشرائية إلى أكثر من ٩٥ في المئة. هذا الواقع لم تستبعد معه مصادر سياسية أن يصل سعر الدولار إلى ٥٠ ألفا في حال استمرت المواقف على هذا النحو من التصعيد السياسي، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها بانتظار ما قد تسفر عنه الدعوة التي وجهها الى الحوار رئيس الجمهورية ميشال عون، دون أن يعني مثل هذا الحوار بحال انعقاده انفراجاً في أي من الأزمات الراهنة.

    المزيد من الصحافة

    الرئيس نجيب ميقاتي
    حالة ترقّب لعودة ميقاتي من الخارج
    العلم اللبناني
    لبنان في بيانَي قمّة جدّة وسط اشتداد أزماته
    قمة جدة
    قمة جدة... مناسبة مهمة لعرض الهواجس والأولويات والحساسيات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟