يسود الترقب وحبس الأنفاس على الساحة الوبائية مع انتهاء مفاعيل الإقفال العام ‏وعودة البلد إلى الفتح التدريجي بدءاً من اليوم، وسط تسجيل خيبة أمل رسمية وصحية من ‏النتائج غير الواعدة للإقفال، حسبما أقرّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ‏أمس، معلناً أنّ الالتزام بمفاعيل الإقفال العام لم يتجاوز الـ50%، وأنّ عملية تقييم النتائج ‏الفعلية ستبدأ غداً من خلال رصد مؤشر عدّاد الإصابات تباعاً لتبيان انعكاسات الإقفال على ‏مستوى التفشي الوبائي‎.

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غير أنّ مصادر صحية أبدت ثقتها بقلة فاعلية الإقفال العام، وشددت في ضوء ذلك على أن ‏‏”الدولة لن تعود إلى خيار الإقفال بعد اليوم نظراً لفداحة سلبياته اقتصادياً وضآلة إيجابياته ‏صحياً”، ومن هنا لم يعد من خيار أمام اللبنانيين سوى اعتماد “الحماية الذاتية” من التزام ‏وضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وإلا في حال تفلّتت الأمور فإنّ البديل سيكون ‏‏”انتحاراً جماعياً” تحت وطأة عجز السلطة عن فرض التدابير الوقائية وتواضع القدرات ‏والإمكانات الطبية والاستشفائية في مواجهة تفشي الوباء‎.‎