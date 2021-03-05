السفيرة الفرنسية: فرنسا تستمر بدعمها للبنان عبر 3 مجالات

أشارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو الى أن “الدّعم الطارئ كان وما زال ضروريّاً ولكنّه لا يمكن أن يحلّ مكان القيام بالإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون اليوم”.

واضافت عبر “الجمهورية” ان “فرنسا تستمرّ عبر خطوات ملموسة بالوفاء بتعهداتها، وسوف تتجسّد هذه المساعدة، في الأيام المقبلة، في 3 مجالات:

أوّلاً، سوف يتمّ تقديم مساعدة إستثنائيّة بقيمة 1,1 مليون يورو إلى منظّمات تؤمّن مساعدة مباشرة لسكّان طرابلس وجوارها، لا سيّما في عكار، في مجالَي المساعدة الغذائية والصحيّة.

ثانياً، ستقدّم فرنسا هبة جديدة، وهي كناية عن معدّات طبّية أساسيّة من أجل مكافحة جائحة كورونا.

ثالثاً، توقيع إتفاقية مع اليونيسف لدعم إعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا الحكومي”.