الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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العد العكسي للاستحقاق الرئاسي انطلق... فهل يلتقي باسيل فرنجية قريباً؟

منذ 6 دقائق
جبران باسيل

جبران باسيل (رويترز)

الأنباء
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يبدو أن العد العكسي للاستحقاق الرئاسي قد انطلق. وسجل في هذا الإطار لقاء مطول بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والنائب فريد هيكل الخازن في منزل باسيل تخللته مأدبة غداء، وجرى البحث في الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

انعقاد هذا اللقاء على مسافة أٌقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية ينطوي على أهداف أبعد. خصوصا أن الخازن عضو في تكتل المردة الذي يضمه الى طوني فرنجية ووليم طوق. ووفق مصدر مقرب من الخازن، فإن الأخير أراد من زيارته باسيل تقريب وجهات النظر بينه وبين فرنجية وإعادة العلاقة إلى ما كانت عليه قبل الخصومة السياسية.

وتابع المصدر أن الخازن توجه الى باسيل بالقول إن مصلحة البلد تقضي أن يكونا في الضفة نفسها، خصوصا انهما في “الخط السياسي الواحد”. ووفق المصدر فإن اللقاء الاول بين الرجلين كان ودياً وسوف يتوّج بلقاء آخر يضم فرنجية وباسيل في وقت ليس ببعيد، وذلك بهدف تنسيق الموقف في شأن الاستحقاق الرئاسي.

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