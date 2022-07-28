الفيول الإيراني: باسيل يرمي مسؤولية العتمة على ميقاتي

تفاعلت أمس قضية إبداء الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله استعداده لاستقدام الفيول الإيراني مجاناً إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء شرط موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة على ذلك، الأمر الذي دفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى حثّ الحكومة على “الموافقة على عرض السيد نصرالله لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة”، مذكراً بـ”ما حصل في موضوع المازوت (الإيراني) وانتهى بباخرتين أم ثلاث وصلت إلى الناس مدفوعة باستثناء تبرعات قليلة جداً كالتبرعات التي تقوم بها أي جمعية خيرية”.

ورأت أوساط سياسية “صلة مباشرة بين هذه القضية التي كان أول من أثارها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وبين الكباش الحكومي الدائر بينه وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي”، موضحةً أنّ باسيل أراد من وراء هذا الطرح “حشر ميقاتي” ورمي كرة المسؤولية عن إغراق اللبنانيين في “العتمة” إلى ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبر تحميله وزر رفض استقدام الفيول الإيراني المجاني لمعامل الانتاج، لعلم باسيل يقيناً باستحالة منح الحكومة اللبنانية الموافقة الرسمية على هكذا طرح ربطاً بالعقوبات الدولية على إيران والعقبات اللوجستية التي تحول دون تنفيذه.