القاضي صوان مُصرّ على كشف الحقيقة في قضية المرفأ

كشفت مصادر سياسية متابعة لـ”الأنباء الكويتية” ان قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، مُصرّ على كشف الحقيقة في قضية انفجار مرفأ بيروت، ولن يستثني أحداً.

يذكر أنه وقف مجلس القضاء الأعلى الى جانب المحقق العدلي، مشددا على ان التحقيق في انفجار المرفأ يتم بدقة وباحترام الأصول، وكذلك فعل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، علما ان الوزراء الثلاثة المدعى عليهم محامون.

كما وان ثلاثة رؤساء حكومات مروا والنيترات مخزونة في مرفأ بيروت، وهم تمام سلام وسعد الحريري وحسان دياب، وقد انتفض الجميع ضد ملاحقة دياب، وثلاثة وزراء سابقين، بداعي احترام مقام رئاسة الحكومة، وضمنا لتجنب وصول المحقق اليهم.

وكان الرئيس حسان دياب أجاب على دعوة المحقق العدلي سريعا، متهما القاضي صوان بخرق الدستور وتجاوز مجلس النواب، ووضع الادعاء في خانة استهداف موقع رئاسة الحكومة، مشددا على انه لن يسمح به، من أي جهة أتى، وانه قال ما عنده في هذا الملف ونقطة على السطر.

وقال دياب، في رده، انه مرتاح الضمير في تعامله مع الانفجار في المرفأ، مستغربا الاستهداف الذي يتجاوز الشخصي الى الموقع.. ما يوحي بامتناعه عن استقبال المحقق العدلي في مكتبه يوم الاثنين كما هي القاعدة عند استجواب أحد رؤساء الجمهورية او المجلس او الحكومة.

مجلس القضاء الأعلى وقف الى جانب المحقق العدلي، مشددا على ان التحقيق في انفجار المرفأ يتم بدقة وباحترام الأصول، وكذلك فعل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، علما ان الوزراء الثلاثة المدعى عليهم محامون.