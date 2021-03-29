"القوات": من المبكر حسم الموقف تجاه الحكومة

تقول مصادر حزب القوات اللبنانية إنه من المبكر حسم الموقف تجاه منح الثقة للحكومة من عدمه، لافتة إلى أن هذا القرار “ملء إرادة تكتل الجمهورية القوية”.

وأوضحت المصادر في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أن الكتلة النيابية المؤلفة من 15 نائباً لم تكلف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ولم تعطِ حكومته الثقة، كما أنها لم تكلّف الحريري، منطلقةً من مقاربة أساسية لديها بأنها “ليست موجّهة ضد الرئيس المكلف بل ضد الأكثرية الحاكمة لأننا نرى أنها ستعرقل مهمة رئيس الحكومة. أما عندما تتشكل الحكومة فسيجتمع تكتل الجمهورية القوية برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع لاتخاذ القرار بحجب الثقة أو منحها”، موضحةً أن الأمور “تُقاس بظروفها وشروطها وتوقيتها واللحظة السياسية المرتبطة بها”. وبالتالي، فإن الحزب ينتظر تشكيل الحكومة، وبعدها يحدد موقفه من هذا الأمر. وكـ”القوات” لم يحسم التيار الوطني الحر قراره بعد، فقد كرر أنه غير معنيّ بالمشاركة في الحكومة ويرغب في دعمها ولكنّه “يحتفظ بطبيعة الحال لنفسه بالحق في منح الثقة أو حجبها حسب تشكيلة الحكومة ومدى احترامها للتوازن والميثاق من جهة وحسب برنامجها الإصلاحي ومقدار التقيّد به، وذلك حسب المبادرة التي تقدّم بها رئيس التيار في 21 شباط الماضي”.