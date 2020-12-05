القوى الفلسطينية تقرر تصعيد التحركات لمواجهة قرارات الاونروا

أكثر من 220 معلماً سيصرفون في نهاية كانون الأول الجاري، بعدما شطبت إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» برنامج الدعم المدرسي المطبّق منذ 12 سنة.

أكدت مصادر فلسطينية أنّ القوى السياسية اتّخذت قراراً بتصعيد التحرّكات الإحتجاجية على محورين، الأول الضغط على “الأونروا” لتحمل مسؤولياتها كاملة، وتأمين التمويل المالي كحلّ جذري بدلاً من تقليص الخدمات، وقد يتدحرج الإحتجاج الى إقفال مكاتبها الرئيسية والفرعية حتى إشعار آخر، أو منع كبار مسؤولي الوكالة من دخول المخيّمات كما جرى في مراحل سابقة مع ماتياس، والثاني مطالبة المجتمع الدولي للقيام بواجبه تجاه اللاجئين، وجعل موازنة “الأونروا” دائمة من ضمن موازنات الأمم المتحدة.

واعتبرت في حديث لـ”نداء الوطن” أنّ قضيتهم سياسية بامتياز والإحتلال الإسرائيلي هو المشكلة التي سببّت لجوءهم ومعاناتهم منذ نكبة فلسطين.