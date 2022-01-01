اللبنانيون يستعدون لسنة أصعب

يختتم لبنان سنة عصيبة اختبر فيها الكثير من الانهيارات. عايش اللبنانيون ظروفاً صعبة لم يكونوا يتوقعونها من قبل. ويستعدون لاستقبال سنة قد تكون أصعب وفق ما تقول كل المؤشرات السياسية والاقتصادية.
معظم الملفات السياسية العالقة في السنة المنصرمة، ستستمر في السنة الجديدة، من عرقلة عمل الحكومة، إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى انتظار الحسم في ملف ترسيم الحدود، وانتظار وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية والذي حتماً يرتبط بإنجاز ملف الترسيم والذي بحال حصل سيسهل إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية بتسهيلات أميركية.