اللبنانيون يستعدون لسنة أصعب

يختتم لبنان سنة عصيبة اختبر فيها الكثير من الانهيارات. عايش اللبنانيون ظروفاً صعبة لم يكونوا يتوقعونها من قبل. ويستعدون ‏لاستقبال سنة قد تكون أصعب وفق ما تقول كل المؤشرات السياسية والاقتصادية‎.

معظم الملفات السياسية العالقة في السنة المنصرمة، ستستمر في السنة الجديدة، من عرقلة عمل الحكومة، إلى التفاوض مع صندوق ‏النقد الدولي، إلى انتظار الحسم في ملف ترسيم الحدود، وانتظار وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية والذي حتماً يرتبط بإنجاز ‏ملف الترسيم والذي بحال حصل سيسهل إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية بتسهيلات أميركية‎.‎