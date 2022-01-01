السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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اللبنانيون يستعدون لسنة أصعب

منذ 32 دقيقة
لبنان

لبنان

الأنباء الكويتية
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يختتم لبنان سنة عصيبة اختبر فيها الكثير من الانهيارات. عايش اللبنانيون ظروفاً صعبة لم يكونوا يتوقعونها من قبل. ويستعدون ‏لاستقبال سنة قد تكون أصعب وفق ما تقول كل المؤشرات السياسية والاقتصادية‎.

معظم الملفات السياسية العالقة في السنة المنصرمة، ستستمر في السنة الجديدة، من عرقلة عمل الحكومة، إلى التفاوض مع صندوق ‏النقد الدولي، إلى انتظار الحسم في ملف ترسيم الحدود، وانتظار وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية والذي حتماً يرتبط بإنجاز ‏ملف الترسيم والذي بحال حصل سيسهل إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية بتسهيلات أميركية‎.‎

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