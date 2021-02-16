اللقاح الروسي في لبنان… حسن ينتظر “الموعد”

تناول الاتصال الذي جرى أمس بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والمبعوث الرئاسي الروسي ميخائيل بوغدانوف، موضوع الرسالة التي كان بعث بها الحريري إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 4 أسابيع متمنياً تأمين كمية من اللقاح الروسي للبنان، وكلّف مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان الموجود في موسكو بمتابعة هذا الأمر مع دوائر الكرملين.

وفي وقت أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه سيزور موسكو لهذا الغرض، علمت “نداء الوطن” أنّ حسن طلب بالفعل القيام بالزيارة لكن الدوائر الروسية المعنية لم تحدد موعداً له بعد، نظراً لانشغالات المسؤولين الروس في هذه المرحلة وتقنين استقبالهم الضيوف في ظل جائحة كورونا.