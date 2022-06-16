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المرحلة المقبلة دقيقة جداً

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2022 6:29 صباحًا
العلم اللبناني

العلم اللبناني

نداء الوطن
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في خضمّ التطورات المتسارعة في المنطقة، لم تُخفِ أوساط ديبلوماسية غربيّة هواجسها من أن تلفح نيران المواجهة الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران الساحة اللبنانية، معتبرةً أنّ “المرحلة المقبلة دقيقة جداً وتقتضي من اللبنانيين تحصين بلدهم والنأي بأنفسهم عن جبهات النار”.

وإذ نبهت إلى خطورة إدخال “حقول الغاز” اللبنانية في أتون الصراع الإيراني – الإسرائيلي “فتشكل بذلك مدخلاً لإشعال فتيل تفجيري على جبهة لبنان الجنوبية لحسابات تتصل بالرد على الاستهدافات المتنقلة التي تتعرض لها طهران في المنطقة، سواءً في سوريا أو العراق أو تركيا أو حتى في الداخل الإيراني”، أعربت الأوساط الديبلوماسية نفسها عن اعتقادها بأنّ “المنطقة مقبلة على تطورات مفصلية تحسباً لكافة الاحتمالات والسيناريوات المحتملة بما فيها سيناريو المواجهات الإقليمية العسكرية”، كاشفةً في هذا الإطار أنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة للمنطقة سينتج عنها اتفاقات وتفاهمات تصب في هذا الاتجاه وقد تفضي إلى “ربط رادارات عدة جيوش في المنطقة ببعضها البعض ضمن إطار غرفة تبادل معلومات عسكرية، بما سيؤدي، في حال اعتماد هذا الأمر والموافقة عليه من قبل الدول المعنية، إلى إنشاء ما يشبه “قبة حديد” إقليمية بين هذه الدول في مواجهة اندلاع أي حرب محتملة مستقبلاً مع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها في المنطقة”.

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