المعركة الانتخابية المقبلة معقدة ومتشابكة

أشارت مصادر مراقبة إلى أن المعركة الانتخابية معقدة ومتشابكة في كل لبنان باستثناء الجنوب والبقاع الشمالي.

ففي الشمال، توقعت المصادر، وفق جريدة “الأنباء” الالكترونية، أن تتوزّع المقاعد في طرابلس على اللوائح الأربع الأساسية المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب فيصل كرامي واللواء أشرف ريفي وقدامى تيار المستقبل. وكذلك الأمر بالنسبة لعكار حيث يعيد تيار المستقبل تجديد حضوره في هذه الدائرة التي كانت الى الأمس القريب تشكل خزانه البشري. أما دائرة بشري الكورة البترون زغرتا، والتي تضم ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية، “فستشهد أم المعارك، وكذلك الأمر بالنسبة لبيروت وجبل لبنان والبقاعين الغربي والأوسط”.