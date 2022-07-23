السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الملف الحكومي مكانك راوح... ولا جديد

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2022 8:07 صباحًا
الحكومة

الحكومة

الأنباء
A A A
طباعة المقال

لا جديد يُذكر في الملف الحكومي، فالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لم يزر قصر بعبدا بعد، وهو لا زال على موقفه القائل بأنه قدّم تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي من المفترض أن يرد عليها.

في هذا السياق، أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جيمي جبّور الى أن “لا جداول مواعيد في الأفق، وما من جديد حتى موعد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه بعد هذا التاريخ”.

لكن جبّور شدّد في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت، ورأى أن المتغيرات والاستحقاقات تفرض هذا التوجّه، خصوصاً تلك المتعلّقة بالمفاوضات مع صندوق النقد ومفاوضات الترسيم البحري، وقال: “لا أعتقد أن ثمّة من لا يتمتع بروح المسؤولية للتغاضي عن هذا الملف”.

    المزيد من الصحافة

    الخبز لبنان
    وزارة الاقتصاد تعد خطة لرفع الدعم تدريجياً عن الخبز
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    بكركي
    بكركي منزعجة... قضية المطران الحاج لن تنتهي بالبيانات!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    فريق صوت بيروت إنترناشونال
    فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
    جريمة- تعبيرية
    جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية