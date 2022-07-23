الملف الحكومي مكانك راوح... ولا جديد

لا جديد يُذكر في الملف الحكومي، فالرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لم يزر قصر بعبدا بعد، وهو لا زال على موقفه القائل بأنه قدّم تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون، الذي من المفترض أن يرد عليها.

في هذا السياق، أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جيمي جبّور الى أن “لا جداول مواعيد في الأفق، وما من جديد حتى موعد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، على أن يُبنى على الشيء مقتضاه بعد هذا التاريخ”.

لكن جبّور شدّد في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية، على ضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت، ورأى أن المتغيرات والاستحقاقات تفرض هذا التوجّه، خصوصاً تلك المتعلّقة بالمفاوضات مع صندوق النقد ومفاوضات الترسيم البحري، وقال: “لا أعتقد أن ثمّة من لا يتمتع بروح المسؤولية للتغاضي عن هذا الملف”.