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“الميغاسنتر” نجم جلسة مجلس الوزراء

منذ 5 ساعات
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

اللواء
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أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأنّ جلسة مجلس الوزراء تبدو حافلة من خلال الملفات المطروحة على جدول الأعمال وتلك التي تطرح من خارجه لاسيما بالنسبة إلى ما يتعلق بملف الأمن الغذائي والاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية.

وقالت المصادر أنّ ملف الميغاسنتر يستحوذ على النقاش انطلاقا مما توصلت إليه اللجنة. وقد يتشعب النقاش ليصل إلى موضوع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرجحة أن يحسم النقاش حول تعذر قيام هذه المراكز. ودعت إلى انتظار ردات الفعل حول هذه الدراسة. وذكرت أنّ موضوع اضراب هيئة “أوجيرو” قد يحضر في حال توسع النقاش بملف الاتصالات.

أمّا بالنسبة إلى تفعيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فإنّ المصادر نفسها تحدثت عن تحضير وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين ملفاً متكاملاً ارسل نسخة عنه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعا فيه إلى ضرورة الاستفادة من الورقة السياسية التي أقرت سابقا بشأن العودة وعارضاً التدابير التي اتخذتها سوريا لتسهيل عودة النازحين وتأثيرات النزوح على لبنان. وفي تصريح لـ«اللواء»، اكد الوزير شرف الدين أنه يعمل على مبادرة للانطلاق بالمشروع ، مشيرا إلى تحريك الملف للوصول إلى نتائج إيجابية، معلناً أهمية العمل لما فيه مصلحة لبنان.

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