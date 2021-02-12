الوضع مأزوم

وصفت مصادر مراقبة الوضع في حديث الى “الأنباء” بـ”المأزوم جدًا”، مقلّلة من أهمية كل مبادرات الخارج “لأنها تصطدم حتماً بموقف عون المتصلب الذي لم يعد لديه الرغبة بالتعاون مع الحريري”، وشبّهت مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمها الحريري الى عون منذ شهرين بـ”التشكيلات القضائية التي لم يوقّعها عون”.

كما كشفت المصادر عن “مساعٍ غربية لإعادة وصل ما إنقطع بين لبنان والخليج، وخصوصاً السعودية، لأنّ غياب الأخيرة عن دعم لبنان فتح الباب لتمادي قوى الهيمنة أكثر على قرار السلطة السياسية المتمثلة بالرئيس عون وفريقه السياسي”.