الوضع يحتاج لقرار عاقل من "الحزب"... هل يدفع لبنان الثّمن؟

لدى وصوله الى عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اليوم، أجاب المبعوث الاميركي توم برّاك، ردّا على سؤال: “متفائل من زيارتي للبنان… أميركا لن تتخلى عن لبنان”، ولدى خروجه أكد أيضًأ ان “الإجتماع كان جيدا”.

وأفادت المعلومات الصحافية بأن بري ربما قدّم مقترحًا لبرّاك، يرتكز على أن تخطو إسرائيل خطوة تجاه لبنان أي وقف العدوان لـ15 يوماً وبعدها يبدأ لبنان بنزع السلاح.

هذه الأجواء الايجابية التي أشاعها برّاك اليوم ترافقت صباحًا مع عناوين صحف توحي بأجواء تشاؤمية، بأن الزيارة الى بيروت اختلفت عما سبقها، فقد بدت تعابير وجهه وكلماته مختلفة، لم يكن مرتاحاً، ولم يتمكن من انتزاع موعد محدد من السلطات اللبنانية لمعالجة مسألة تسليم السلاح، فكل ما حصل عليه هو اعادة تأكيد القرار المتخذ بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، الامر الذي ابقى الملف في حال من المراوحة.

وتنصّل براك من أي التزامات يمكن لبلاده تقديمها مقابل أي خطوة لبنانية، حيث أكد ان نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية وان واشنطن تريد مساعدة لبنان وان لا ضمانات لتقديمها لبيروت وايضا ان بلاده لا يمكنها ارغام اسرائيل على شيء.

وتوجه براك بكلام أكثر تشددا أمام من التقاهم من المسؤولين لضرورة الانتقال من المواقف النظرية الى الخطوات التنفيذية ان بالنسبة لحصر السلاح بيد الدولة او الشروع في الإصلاحات أو في ترسيم الحدود مع سوريا. وطالب بإعلان رسمي من الحكومة اللبنانية حول تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة.

لم يتضمن الرد اللبناني موافقة حزب الله، كما أن الحزب لم يصدر أي تعليق عليه، ويعتبر نفسه غير معني به، بل أكثر من ذلك، صعّد مواقفه وأكد في الساعات الماضية تمسكه بالسلاح ما يضع الدولة في موقف المحرجة وغير القادرة على فعل شيء.

في ضوء كل هذه المعطيات، ماذا ينتظر لبنان؟ وهل تعود اسرائيل الى استهداف “الحزب” في حال رفض “الحزب” تسليم سلاحه؟

النائب أشرف ريفي يؤكد لـ”المركزية” ان “لم يعد هناك من سلاح اليوم لأذرع ايران في المنطقة ككل، وبالتالي لا دور لايران في المنطقة، هذا الدور سينتهي إما سِلمًا وإما حربًا من خلال العمل العسكري، بكل أسف”.

ويضيف: “شهدنا كم كانت المرحلة الاولى شرسة ومُدمِّرة وأرى ان هناك قرارًا دوليًا بإنهاء الدور الايراني في المنطقة العربية ككل، وكانت هناك دائمًا ثلاث نقاط: الدور الايراني شبه دُمِّر، الصواريخ الباليستية الايرانية شبه دُمِّرت أيضًا، وأذرع ايران التي أصبحت حقيقة منهكة بالضربات العسكرية التي تلقتها أو بالإرباك سواء من خلال إقفال الحنفيات المالية او التسليحية”.

ويختم ريفي: “إذا لم نستدرك الامر، أخشى أن ندفع الثمن غاليًا جدًا في لبنان، ولذلك أتوجه لمن تبقى من قيادات من “حزب الله” بانهم يحتاجون الى قرار عاقل وقرار تاريخي وليس الى قرار انفعالي او ضعف تجاه الجمهور. نقول لهم “احموا الجمهور واحموا البلد”.