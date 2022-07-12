رأى مصدر سياسي لـ”الأنباء” الإلكترونيّة، أنّ “المنطقة مقبلة على تطورات جديدة لم تكن في الحسبان”، مشيراً إلى أن “حركة مقتدى الصدر في العراق ليست تفصيلاً بسيطاً وهذا الأمر سينسحب على كل المنطقة، فيما العد العسكي لمعركة رئاسة الجمهورية في لبنان قد بدأ، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حذّر من التلاعب بالاستحقاق الرئاسي ودعا الى انتخاب رئيس جمهورية جديد ابتداء من اول ايلول”.

وكشف المصدر عن “اهتمام دولي وعربي غير مسبوق بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده وأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ابلغهم اثناء وجوده في بيروت اهتمام الجامعة العربية بانتخاب رئيس الجمهورية”.