باسيل يحاول التذاكي على الإدارة الفرنسية

رأت مصادر نيابية في نصّ الرسالة التي وجهها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الساعات الماضية، أنه يحاول “التذاكي” على الإدارة الفرنسية كما حاول قبلها “التذاكي” على الإدارة الأميركية.

وأوضحت المصادر لصحيفة “نداء الوطن” أنّ رسالة باسيل إلى الإليزيه التي تحدث فيها عن “نكسة” التدقيق الجنائي تخطت في أبعادها “النطاق الشعبوي الداخلي” لتبلغ مرحلة “القدح والذم” بالمجلس النيابي والتحريض عليه وعلى رئيسه، وتحميله مسؤولية عدم إقرار قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء.

أما عن “البكاء على أطلال” الحكومة ورمي تهمة عرقلة ولادتها على الرئيس المكلف سعد الحريري، فاكتفت المصادر بالقول: ماكرون “بيعرف البير وغطاه”.