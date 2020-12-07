بروكسيل تشهد بحثاً معمقاً في الازمة اللبنانية

كشفت مصادر انّ بروكسل ستشهد اليوم الاثنين بحثاً معمقاً في الازمة اللبنانية، خلال الاجتماع المقرّر على مستوى وزراء خارجية الدول الاوروبية، بدعوة من وزير الخارجية الفرنسية جان لوي لودريان، الذي سيطلع نظراءه الاوروبيين على ما آلت اليه المبادرة الفرنسية في لبنان، والمعوقات التي حالت دون انطلاقها في المراحل الاولى التي قالت بها، بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاولى للبنان.

ولفتت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، الى انّ الاجتماع سيناقش، بالإضافة الى إحاطة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، ورقة عمل المانية واخرى توصلت اليها حكومات المانيا وبريطانيا وبلجيكا، تتناول الوضع في لبنان من بوابة المواقف الاوروبية المتشدّدة تجاه حزب الله وتصنيفه، بالتنسيق مع الإدارة الاميركية وبرنامج العقوبات الذي طاول بعض الشخصيات اللبنانية، تزامناً مع العقوبات الاميركية على سوريا وايران.