بريطانيا تقرر سحب عائلات ديبلوماسييها من لبنان… وإنهاء مبكر لخدمات سفيرها!

تزامناً مع زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي الى بيروت، كشفت مراجع ديبلوماسية أن حكومة بلاده قررت قبل ايام سحب عائلات ديبلوماسييها من لبنان والمنطقة على وقع الضجيج القائم بين طهران وواشنطن وتل ابيب، ما أدى الى إنهاء مبكر لخدمات السفير البريطاني كريس رامبلينغ في بيروت.

ولفتت لـ”الجمهورية” الى انّ قراراً صدر قبل فترة سبقت زيارة الوزير البريطاني بسحب عائلات الديبلوماسيين الذي يعيشون الى جانبهم، ليس من لبنان فحسب بل من دول المنطقة والعودة بهم الى بلادهم، موضحة أن رامبلينغ طلب إنهاء خدماته في بيروت بنحو مبكر، مصرا على ان تكون عائلته الى جانبه حيثما حل خارج أراضي بلاده.