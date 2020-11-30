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بري: لا يبدو ان التشكيلة الحكومية ستبصر النور قريباً

منذ 6 دقائق
نبيه بري

نبيه بري

النهار
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قال رئيس مجل النواب نبيه بري انه لا توجد عنده معلومات تشير الى الفرج الحكومي المنتظر الذي يجري الحديث عنه إعلامياً وصحافياً. وشدد مجدداً، لـ”النهار”، على انه سيبقى في مقدم مسهلي مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري وان لا مشكلة عنده في الأسماء كاشفاً انه سبق له قبل اكثر من عشرين يوماً ان سلم الحريري تشكيلة أسماء مرشحة للتوزير وهم من الاختصاصيين ولا علاقة لهم بحركة “امل”.

وأشارت المعلومات المتوافرة لـ”النهار” لدى أوساط قريبة من الثنائي الشيعي الى ان ثمة استعجالاً لولادة الحكومة بضغط فرنسي مواكبة للاستعدادات الفرنسية والاممية الحاصل لعقد مؤتمر دولي لمد لبنان بالمساعدات الإنسانية ولكن لا يبدو ان التشكيلة الحكومية ستبصر النور قريباً.

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