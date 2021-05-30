الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بري يستعد لإطلاق "خرطوشته الأخيرة"... الحكومة أو الانفجار

30 - مايو - 2021
نبيه بري

نبيه بري

A A A
طباعة المقال

يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمعاودة تشغيل محركاته لإخراج أزمة تأليف الحكومة من الحصار الداخلي المفروض عليها، وهو ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري في الساعات المقبلة من باريس التي انتقل إليها من أبوظبي ليكون في وسعه في ضوء اللقاء الذي يجمعهما أن يبني على الشيء مقتضاه ليقرر من أين يبدأ في تفعيل مبادرته، خصوصاً أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أوكل إليه متابعة الاتصالات، تاركاً للحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون الاستعانة به لعله يتمكّن من حلحلة العقد التي تأخر تأليفُها في ظل انقطاع التواصل بينهما.

وقد نقل مصدر نيابي عن الرئيس بري قوله بأنه يحتفظ لنفسه بالخرطوشة الأخيرة للتدخّل بين عون والحريري، لرأب الصدع بينهما ولن يفرّط فيها ما لم يلمس تجاوبهما، مع أنه بات الأعلم بالتفاصيل التي ما زالت تؤخر ولادتها، فيما البلد يغرق في أزماته وهو يقترب حالياً من الانفجار الاجتماعي الشامل.

وأكد المصدر النيابي لصحيفة “الشرق الأوسط” تفاؤل بري بحذر، في إمكانية وضع ملف تشكيل الحكومة على سكة التطبيق بعد طول انتظار تخلّله تبادل الحملات الإعلامية والسياسية من العيار الثقيل من دون أن تفلح المحاولات السابقة في وضع حد يوقف التمادي في الاشتباك السياسي الذي يتضرّر منه الجميع وأولهم الشعب اللبناني الذي يغرق في أزماته من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تؤمن انتقال البلد من مرحلة الاستعصاء على توفير الحلول لاحتياجاته إلى مرحلة التعافي ولو على مراحل.

ونقل عن بري قوله بأنه لا بديل عن تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد وأن الرهانات على شراء الوقت ليست في محلها لأن البلد لا يستطيع الصمود وأن أي خيار آخر بالمعنى السلبي سيأخذنا إلى الانفجار.

    المزيد من الصحافة

    مرفأ بيروت
    هل تتحرر المالية من قبضة أمل وتتحرّك التحقيقات في قضية مرفأ بيروت؟
    لبنان
    سقوط المشروع الإيراني في لبنان مرّ على طريق المطار!
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لن أغلق على نفسي... وسأطرح تعديلاً لبعض الوزراء والحقائب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن