الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اعتداء العاقبية... لبنان تحت المجهر الدولي

منذ 34 دقيقة
عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية

عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية (رويترز)

الأنباء
A A A
طباعة المقال

طرحت حادثة الاعتداء على دورية من الكتيبة الايرلندية التابعة لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، في خراج بلدة العاقبية وأدى الى مقتل جندي وجرح عدد من الجنود، تساؤلات كثيرة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاعتداء الآثم في هذا التوقيت، وبعد أكثر من شهرين على إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

قد يتخذ الاعتداء الطابع الفردي، خصوصاً وأن حزب الله من جهته نفى أي علاقة له بما جرى، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا تواصل مع قيادة اليونيفيل وقدّم التعزية، في حين طالبت غالبية القوى السياسية حكومة تصريف الأعمال باجراء تحقيق فوري وشفاف لمعرفة ملابسات هذا الحادث المؤسف، وهو الأمر الذي أعلن إطلاقه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.

مصادر سياسية أشارت إلى أن “أنظار اللبنانيين ستتّجه نحو التحقيقات اللبنانية والدولية المحتملة، خصوصاً في حال أرسلت إيرلندا لجنة لمتابعة التحقيق، فحينها سيكون لبنان تحت المجهر الدولي، كما أنهم سيراقبون التداعيات التي من المحتمل أن تكون “عواقب”، في حال ثبت تقصير لبناني في حماية هذه القوات الدولية”.

    المزيد من الصحافة

    القصر الجمهوري في بعبدا
    هل من بارقة أمل في الملف الرئاسي؟
    أسرار الصحف
    أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم
    لبنان يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية والسياسية
    لبنان ما زال أولوية أميركية ومفتاح السلام في المنطقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نجم كرواتيا لوكا مودريتش
    قائد كرواتيا يشكو من "ظلم التحكيم".. ورسالةٌ إلى ميسي!
    آلية تابعة لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان
    تطوّر خطير جنوبًا.. إطلاق نار ومقتل جندي من "اليونيفيل"! (فيديو)
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!