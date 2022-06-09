بكركي.. تخوف من أن يبقى لبنان في “الثلاجة”!

برزت دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى انتخاب رئيس جمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس لتجاوز الوقوع في الفراغ الرئاسي، وفق ما أشارت إلى ذلك مصادر مقربة من بكركي، لافتةً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ “الأسباب الموجبة التي دفعت الراعي للمطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الحالي هي تخوّفه من أن يبقى لبنان في الثلاجة إلى ما بعد انتهاء عهد الرئيس عون والوقوع في الفراغ”، مرجحةً أنّ انتخاب رئيس جمهورية سيكون مفاجأةً للجميع يصار بعدها إلى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها معالجة الأزمة الاقتصادية من كافة جوانبها.

ورأت المصادر أنّ “محادثات فيينا انتهت إلى غير رجعة، متحدثةً عن متغيّرات كثيرة قد تحصل، أبرزها عدم انتخاب رئيس جمهورية يكون وديعةً لدى حزب الله”، مشيرةً إلى أنّ “الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية لا تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة”.