الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيطار ماضٍ في التحقيقات.. والمطلوب تسوية بين المسارين القضائي والسياسي

12 - ديسمبر - 2021
أضرار انفجار المرفأ

أضرار انفجار المرفأ

الأنباء
A A A
طباعة المقال

أشار الخبير القانوني سعيد مالك إلى أنّه “من الثابت ان القاضي طارق البيطار بعد ان صدر قرار الغرفة ١٢ عن محكمة استئناف بيروت استأنف نشاطه وهو حاليا يدرس موضوع صور الاقمار الاصطناعية التي تسلّمها لبنان من الحكومة الروسية وسيعمل مطلع الأسبوع المقبل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق المدعى عليهم وبعض الشهود كما ان البعض من أصحاب الضحايا سيتقدمون بدعاوى كفّ يد القاضي البيطار عن التحقيق بضحاياهم، لكن هذا المسار سيستمر طالما لم نصل بعد إلى تسوية بين المسارين القضائي والسياسي”.

وأكّد مالك، في حديثٍ مع جريدة “الانباء” الالكترونيّة، أنّه “مطلوب فصل الملف القضائي عن الاطار السياسي”، معتبراً أن “دعاوى كفّ اليد وردّ طلبات نقل الدعاوى لا تكفّ يد القاضي لكنّها تُجمّد التحقيق ما يعني أننا سائرون بنفس المسار الذي شهدناه في الأشهر الماضية”.

    المزيد من الصحافة

    وزير العدل هنري الخوري
    وزير العدل: أتحدّى هؤلاء.. وهذا ما ينقص البلد
    اسرار الصحف
    هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم
    قصر بعبدا
    الأولوية للانتخابات الرئاسية.. والطريق غير معبّدة لولادة الحكومة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟