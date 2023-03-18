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تحذير من ضرب القطاع المصرفيّ

منذ 40 دقيقة
شارع المصارف

شارع المصارف

"الأنباء" الإلكترونيّة
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غمزت مصادر سياسية متابعة من قناة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل لجهة الوقوف خلف استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأسباب سياسية تتمحور حول رغبة هذا الفريق بتطير سلامة وتعيين حاكم آخر لمصرف لبنان ينتمي إلى التيار.

ولفتت المصادر، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “سلامة مسؤول لكن ليس بمفرده، ولم يكن بمفرده سبب الهدر الكبير الذي حصل في قطاعات عدة، أبرزها الكهرباء، الاتصالات، وغيرها، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الملفات كأولوية مطلقة، لأن حجم الهدر والفساد والسرقات فيها يُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات”.

وفي السياق، تحذّر المصادر من ضرب القطاع المصرفي بدءاً من “المركزي”، لافتة إلى أن “مصرف لبنان، المؤسسة المالية الأهم في الدولة، ينتظرها دور كبير في إعادة نهوض لبنان، ويجب ألا يتولّى إدارتها فريق ثبت فشله”.

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