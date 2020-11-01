تراجع التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن “أجواء التفاؤل التي طغت في الأيام الماضية على مشاورات تشكيل الحكومة تراجعت مع عودة الحديث عن عقد تدخل في أسس عملية التأليف ولا سيما تلك المتعلقة بعدد الوزراء والمداورة في الحقائب إضافة إلى توزيع الوزارات السيادية والخدماتية”.

وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ”الشرق الأوسط”: “هناك نقاش مستمر حول بعض القضايا المرتبطة بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب وأخرى متعلقة بالوزارات الخدماتية مثل الصحة والأشغال، كان يفترض أن تجد طريقها إلى الحل بسرعة لكن عادت وتعثرت”، مشيرة إلى أن تأليف الحكومة سيحتاج إلى أيام إضافية بعدما كان متوقعا أن يعلن عنها في بداية الأسبوع المقبل.